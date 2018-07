Emiel Scholsberg uit Best wil muziekopleiding starten

BEST - Op zijn zeventiende begonnen met elektrisch gitaar te leren spelen met behulp van cassettebandjes en een gitaar waar hij heel lang voor gespaard had. Nu is hij cum laude geslaagd voor zijn Master of Music aan de universiteit van Tilburg. Rasartiest Emiel Scholsberg uit Best is het gelukt.