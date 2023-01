Ernstige verontreiniging Stationsstraat Boxtel moet binnen vier jaar opgeruimd zijn

Tot 1973 zat er een chemische wasserij. Het gebruiken van een ontvettingsmiddel heeft er voor gezorgd dat de bodem en het grondwater ernstig is vervuild met koolwaterstoffen en in mindere mate met zware metalen en minerale olie. De eerste onderzoeken naar de vervuiling zijn al van medio 1997, maar de provincie wil dat er na een laatste rapport in december vorig jaar opgetreden wordt. Opruimen van de verontreiniging van de grond is in ieder geval spoedeisend, aldus de provincie. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of dit ook voor de vervuiling van het grondwater nodig is.