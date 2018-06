Eten en muziek op vierdaags festival Best Lekker

Afval weggooien wordt net iets leuker in Best

20 juni BEST - Als je afval kan weggooien in een versierde prullenbak is dat net iets leuker dan als je een standaardbak hebt. Dat dacht de jeugdraad van Best in ieder geval. En nu zijn er twaalf mooi versierde prullenbakken geplaatst in de buurt van een aantal Bestse scholen. Ze werden officieel onthuld door burgemeester Ubachs en drie wethouders.