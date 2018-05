Fietsster (53) overleden bij aanrijding op de Ringweg in Best

video Zwaar bewapend vuilnis ophalen in Best

7:46 BEST - Het zit ze meer dan hoog. Als de vuilnisophalers in Best door deze krant worden benaderd, ontploffen ze zowat. ,,Wij komen niet in beeld, he. Waar denken jullie mee bezig te zijn?", briest de een, terwijl hij in de richting van de cameraman stormt.