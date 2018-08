Gehandicapten Platform vraagt aandacht voor verkeerssituatie Nazarethstraat in Best

Update Ongeluk op A58 met vrachtwa­gen bij Best, weg richting Tilburg nog dicht tot 17.00 uur

13:43 BEST - Op de A58 bij Best is een vrachtwagen in de middenberm gekomen na een ongeluk. In beide richtingen stonden files. De weg richting Eindhoven is inmiddels vrijgegeven. De weg richting Tilburg is nog dicht.