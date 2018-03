Geld vrijgemaakt voor beter werkklimaat ambtenaren in Best

BEST Ambtenaren van de gemeente Best mogen over een tijdje in goed geventileerde, en afhankelijk van de tijd van het jaar, aangenaam gekoelde of verwarmde ruimtes hun werk verrichten.

De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met een voorstel om 1,2 miljoen euro uit te geven om de klimaattechnische omstandigheden in het gemeentehuis te verbeteren.

Voor de verbetering van het leefklimaat is het hoog tijd, vonden velen. De klachten over te hoge luchtvochtigheid en de slecht regelbare temperaturen bestaan al meerdere jaren. Het is een kwestie van goed werkgeverschap dat daar nu wat aan wordt gedaan.

Werkplekconcept

Een ander voorstel, om tegelijkertijd een verbouwing uit te laten voeren ten behoeve van een proef met een nieuw werkplekconcept op de eerste verdieping van de zuidvleugel, kreeg echter geen meerderheid.

De meeste fracties vonden het voorstel voor de pilot met een open, flexibele en individueel aanpasbare werkvloer niet goed onderbouwd. De proef kost in eerste instantie 'slechts' 500.000 euro, maar mocht de nieuwe werkwijze goed bevallen dan kost invoering voor het hele gebouw naar schatting 5 à 7 miljoen euro in totaal.

Bovendien viel de timing, tijdens de laatste vergadering vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, bij een enkeling slecht. ,,Moet dit niet naar de volgende raad en het volgende college worden overgeheveld?", vroeg Aaldert van der Vlies van de ChristenUnie zich af.

Bestwijzer

Vooral CDA en Lokaal Best waren ook kritisch over de mogelijke gevolgen van de proef voor de werkwijze van Bestwijzer, het centrum waar inwoners terechtkunnen voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In 2015 kwam het college met een voorstel om het centrum naar de begane grond van het gemeentehuis te verhuizen. Daar ging de raad niet mee akkoord, omdat ze vond dat wethouder Peet van de Loo (D66, dienstverlening) eerst met meer informatie over de brug moest komen. Ze is daar later niet meer op teruggekomen.

,,In het voorstel staat dat door de proef meer ruimte ontstaat, maar wat doe we ermee? Dat staat er niet in. Als je wilt zeggen, Bestwijzer is te duur, zeg dat dan. Ik mis nu een discussie over de dienstverlening", sprak Leo Bisschops van Lokaal Best.