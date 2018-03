Gerard de Puit uit Best over de bijzondere Dracula

BEST - In de koude kas achter zijn woning kweekt Bestenaar Gerard de Puit een wel heel bijzondere orchidee: de Dracula.

,,De Dracula is mijn favoriete orchideeënras”, verklaart De Puit. De plant lijkt totaal niet op de gewone huis-tuin-en-keukenorchidee die overal te koop is; de bloem ervan lijkt op een soort aapje en roept het idee op van een vleesetende plant.

Hij raakte in de ban van de orchidee doordat hij, na een bezoek aan de Orchideeën Hoeve, een kijkje ging nemen bij de Orchideeënkring Noord-Oost Brabant. Na drie bezoekjes werd hij gevraagd als penningmeester en richtte hij in zijn huis een kamer in om zijn verzameling onder te gaan brengen. Hij besloot zich te gaan toeleggen op de zogenaamde koude soorten. ,,Anders gieren de energiekosten de pan uit”, aldus De Puit.

Omdat het zo links en rechts toch wat vochtig begon te worden in huis, bouwde hij in 2006 een koude kas in zijn tuin. Vanuit huis houdt hij de temperatuur nauwlettend in de gaten en de airco gaat aan als het warmer wordt dan 27 graden. Er is zelfs een vernevelingsinstallatie aangebracht die voor de juiste vochtigheid zorgt. Al met al is hij zo’n tien uur per week bezig met de verzorging van de planten.

,,Ik zit elke dag in de kas”, vertelt hij, terwijl hij een plant verpot met potgrond die hij zelf heeft samengesteld. ,,Dat moet je wel leren hoor.”

Met succes: hij is in de loop der jaren opgeklommen tot een van de acht superkwekers van Orchideeënkring Noord-Oost Brabant.

Voor de leek zien alle planten er ongeveer hetzelfde uit, veel groen en weinig bloemen, maar niets is minder waar. ,,Het duurt zo’n drie jaar voordat er bloemen verschijnen en als je er per ongeluk ééntje afbreekt duurt het weer een jaar.”

Dood

Hoewel een plant wel veertien jaar oud kan worden gaat er natuurlijk ook wel eens eentje voortijdig dood. ,,Tsja, dan moet je maar nagaan wat je allemaal gedaan hebt en waar de fout zou kunnen zitten. Al doende leert men en op de vereniging kunnen we ook van elkaar leren.”

Op die vereniging worden wedstrijden georganiseerd en als je eenmaal als Gevorderde te boek staat kan je Superkweker worden door twee maal achter elkaar de eerste prijs te winnen. ,,Er zijn op dit moment zo’n zeventig leden waarvan er acht superkweker zijn”, vertelt De Puit.

Quote Het zijn allemaal senioren, want jonge mensen hebben hier geen interesse in Gerard de Puit