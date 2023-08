Signify opent megafa­briek voor ledlampen; grootste productie­lo­ca­tie van voormalig Philips Licht ter wereld

RUICHANG/EINDHOVEN - Een ledfabriek zo groot als grofweg dertig voetbalvelden opent de Eindhovense lichtreus Signify in China. Deze tiende lampenfabriek van het voormalige Philips Licht in China is in één klap de allergrootste van het concern ter wereld.