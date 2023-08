Liempde krijgt wéér een pastor uit India, maar die moet wel beter Nederlands kunnen dan de vorige

LIEMPDE - Over een maand staat er op de kansel in de kerk in Liempde een nieuwe pastor: John Varikuti uit India. Hij volgt de eervol ontslagen kapelaan Marshal Stanislaus, ook uit India op, die vertrekt vanwege klachten over zijn Nederlands. ,,We verwachten nu betere tijden.”