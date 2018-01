Gokactiviteiten ontdekt bij inval in illegaal theehuis in Best

College Best: tijdstip van informeren over veranderingen milieustraat was juist

25 januari BEST - Een vooraankondiging in huis-aan-huisblad Groeiend Best had begrip kunnen kweken voor de veranderingen die per 1 januari op de milieustraat in Best zijn ingevoerd. Dat geeft het college van burgemeester en wethouder toe in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Best Open.