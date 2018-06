Gulden middenweg voor bouw Molenstraat Best: mix sociale en vrije sector

VIDEO + UPDATE Buurtbe­woon­ster over schietinci­dent in Best: overal was bloed, op de tegels, op de deur

5 juni BEST - Inmiddels is er meer duidelijk wat er maandagavond precies is gebeurd tijdens een schietincident in de wijk Wilhelminadorp in Best. Bij een ruzie in een woning aan de Melde raakten maandagavond twee mannen gewond. Een derde betrokkene is nog voortvluchtig, naar hem is de politie nog op zoek.