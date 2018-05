Het valt nauwelijks nog te begrijpen met al die techniek; Abonnees op bezoek bij ED, BD en BN de Stem

BEST - Mijnheer Van Lierop weet precies hoe lang hij al abonnee is van zijn krant: 44 jaar. Vanaf de dag dat hij trouwde. En nu is hij op bezoek in de drukkerij in Best, waar Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN deStem de deuren open hebben gezet voor 1500 abonnees.

"Geweldig. We zijn een 35 jaar geleden ook al eens op de drukkerij geweest", glundert de Bladelnaar. 'Maar in vergelijking met toen is het heel hard veranderd. Alles is computer-gestuurd, de aanvoer van papierrollen en dergelijke."

De kaarten voor de abonneedag waren binnen een paar uur allemaal vergeven. Niet zo gek, vindt hoofdredacteur Lucas van Houtert van het Brabants Dagblad. "Mensen krijgen de krant soms al tientallen jaren elke dag in de bus. Dan wil je eindelijk wel eens weten hoe hij gemaakt wordt."

Volledig scherm Abonnees bekijken hoe het maken van een krant in zijn werk gaat. © LvH

De ontvangst is in de papierhal, met enorme, 1600 kilo zware rollen waar telkens twintigduizend kranten uit worden gedrukt. Daarna gaat het naar de drukkerij. Daar komt al sissend de pers op gang. Speciaal voor de abonneedag wordt er een krantje gedrukt waarin het hele verhaal over de productie wordt verteld. In de distributiehal worden er keurige pakketjes van gemaakt, aan het eind van de rondleiding worden ze uitgedeeld.

Katernen

In de grote kantine van de drukkerij legt hoofdredacteur Hille van der Kaa van BN deStem haar abonnees uit hoe haar krant in elkaar steekt. "We hebben een algemeen katern voor binnen- en buitenlands nieuws dat voor alle edities hetzelfde is. En daarachter liggen de katernen die we voor elke editie anders maken." Een man of zestig werkt dagelijks aan BN de Stem.