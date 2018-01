Hoe Bata in Best werd getroffen door de Watersnoodramp

BEST - Hoe kan het dat ruim zestig dodelijke slachtoffers van de Watersnoodramp familieleden waren van mensen die werkten bij schoenenfabriek Bata in Best? Bijna 65 jaar na de ramp zocht oud-aardrijkskundeleraar Peter Trommar het uit.

Een opvallend bericht in de Bata Koerier van vrijdag 13 februari 1953. Nogal wat dodelijke slachtoffers van de Watersnoodramp in Zeeland blijken familie van personeel dat werkt bij de Bestse schoenenfabriek Bata. Het ging om meer dan zestig mensen, becijfert de Eindhovense oud-aardrijkskundeleraar Peter Trommar bijna 65 jaar later. Hij wist het verhaal te ontrafelen achter dat grote aantal. Er blijkt zich destijds iemand te hebben opgeworpen als 'ambassadeur' van Bata.

Piet Dekkers

Piet Dekkers blijkt die sleutelfiguur, ontdekt Trommar. Hij stuit op die naam als hij genealogisch onderzoek doet naar de betreffende families en hun nabestaanden. Dat brengt hem op het spoor van Dekkers. In de Tweede Wereldoorlog leeft deze man in Achthuizen, een klein dorp op Goeree-Overflakkee. Hij wordt echter verdreven door de Duitsers, die in 1943 en 1944 grote delen van het Zuid-Hollandse eiland en de Zeeuwse eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland onder water hebben gezet. De evacués zijn vooral boeren, boerenjongens en landarbeiders. Hun toekomstperspectief is niet best: de grond is verzilt, de huizen staan onder water.

Dekkers komt terecht in Brabant en wordt aangenomen bij Bata in Best, een werkgever die goed voor zijn personeel zorgt. Bata laat zijn arbeiders wonen in voor die tijd uiterst moderne huizen met bad of douche, aansluiting op het riool, gratis stromend water en gas en elektriciteit tegen fabrieksprijzen. Batadorp is een hechte gemeenschap met een boerderij, sportvelden, een bioscoop, winkels, kapper, restaurant en een school.

Ambassadeur

Dekkers heeft het er zo naar zijn zin, dat hij besluit meer eilandgenoten te laten overkomen. ,,Hij heeft daarmee een soort van ambassadeursfunctie voor de Batafabriek vervuld", vertelt Trommar. Samen met de burgemeester van Oude Tonge en iemand van Bata belegt hij een informatiebijeenkomst over het werk in de fabriek. Een clubje van 15 à 20 jongemannen laat zich uiteindelijk overhalen zich in Best te vestigen.

Dan is daar de beruchte nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Een noordwesterstorm in combinatie met springtij stuwen het Noordzeewater tot recordhoogte. De dijken in het Deltagebied breken en grote delen van Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant komen onder water te staan.

Het eerste bericht in de Bata Koerier over de Watersnoodramp is van 6 februari is nog van een algemeen karakter. Een week later wordt duidelijk hoezeer de Bata-gemeenschap is getroffen. De dorpskernen op Goeree-Overflakkee, waar veel werknemers vandaan komen, tellen veel dodelijke slachtoffers. ,,Meer dan driehonderd in Oude Tonge, dat is 10 procent van de bevolking." In Best neemt Bata het voortouw in de hulpverlening, later onderneemt ook de gemeente actie. De fabriek stuurt schoenen, laarzen en kousen uit de eigen productie.

Op 9 januari om 20.00 uur geeft Peter Trommar een lezing over de Watersnoodramp in de kleine zaal van de Prinsenhof in Best. Naast de rol van de Batafabriek in Best focust hij op de rol Eindhoven, waar al snel na de ramp de hulpverlening op gang kwam. Er zijn oorspronkelijke filmbeelden te zien. Ook komen nazaten spreken van Piet Dekkers en een van de boerenjongens die door hem is overgehaald naar Best te komen.