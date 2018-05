Honderd jaar oude school De Kiezel in Best blikt terug op vroeger

Thuiskok Rokus Harder uit Best in 24kitchen

28 mei BEST - De Bestse thuiskok Rokus Harder is deze week te zien op televisie. In 'The Chef's Line Nederland' dat op 24Kitchen te zien is, strijden elke week vier thuiskoks met een keukenbrigade van vier chefs uit een gerenommeerd restaurant. Rokus Harder uit Best is maandagavond te zien als een van deze vier thuiskoks.