Huishoudens Best krijgen extra restafvalzak

BEST - Huishoudens in Best krijgen de mogelijkheid om een extra zak van 40 liter voor restafval aan de straat te zetten. Deze wordt, net als de kleine restafvalemmer, eens in de twee weken opgehaald. De maatregel geldt voor een periode van minimaal zes en maximaal zeven maanden.

Dat heeft wethouder Rik Dijkhoff (VVD, afval) dinsdagmiddag bekendgemaakt. In de tussentijd wil hij, samen met de klankbordgroep van bewoners en een werkgroep uit de gemeenteraad, werken aan een meer permanente oplossing voor het afvalprobleem in Best. ,,We hopen dat we de tien maanden niet gaan overschrijden", zegt Dijkhoff.

Streefdatum voor de introductie van de maatregel is nog steeds, zoals Dijkhoff al aankondigde, 1 juli. De wethouder is daarvoor wel afhankelijk van de levering van geschikte zakken. Die moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een van de normale huisvuilzak afwijkende kleur. Ook moet de zak zwaarder en steviger zijn dan een zak voor plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD).

Dijkhoff: ,,We hebben een batch op het oog met een rode kleur. Ze zijn voldoende voor 2500 huishoudens, maar de vraag is of dat er genoeg zijn. We weten namelijk niet hoeveel mensen precies van de zakken gebruik willen maken. Er zijn ook veel huishoudens die wel uitkomen met de kleine restafvalemmer."

Ophaalpunten

Bestenaren die van de optie gebruik willen maken, kunnen de zakken op vertoon van hun milieupas ophalen bij twee of drie, mogelijk vier ophaalpunten in Best. ,,Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel scanapparaten we hebben", zegt de wethouder.

Dijkhoff verwacht niet dat de zakken aan de straat tot meer rattenoverlast zal leiden. ,,We hebben daar over nagedacht. Maar als je goed scheidt, zit aan restafval geen etensresten. Die zitten aan de verpakkingen die thuishoren in de PMD-bak of GFT-emmer." Hij hoopt wel op een positief neveneffect van de maatregel. ,,Dat het PMD-afval minder vervuild wordt aangeboden. Maar daar heb ik wel de inzet van de bewoners voor nodig."