In groep 8 al wiskunde op het Heerbeeck College in Best

BEST - Goede rekenaars uit groepen 8 in Best volgen op het Heerbeeck College al wiskunde van het eerste jaar.

Elf jaar en dan al op de middelbare school. Een kop kleiner dan de rest vallen de elf kinderen uit verschillende Bestse groepen 8 op het grote Heerbeeck College direct op. Het is een proefproject waar de scholen begin dit schooljaar mee gestart zijn: goede rekenaars die in groep 8 bij rekenen niets meer kunnen leren, mogen op het Heerbeeck College in Best al met wiskunde aan de gang. En niet met breinbrekers of plusprogramma's om de tijd te vullen, maar echt met de eerstejaars stof op havo/vwo-niveau. Inclusief huiswerk. Als de leerlingen een jaar blijven voorlopen, kunnen ze in 5 atheneum het vak wiskunde afsluiten en het jaar daarna op de universiteiten in Eindhoven of Tilburg colleges gaan volgen.

Doelgericht

„Het onderwijs wordt steeds minder taakgericht en meer doelgericht", legt directeur onderwijs Rob van der Vorst van het Heerbeeck College uit. „Daardoor lopen de tempo's uiteen. Als leerlingen het in vier sommen snappen in plaats van in twintig, is het ook goed."

Deze opzet is mogelijk omdat de wiskunde-sectie op de middelbare school in Best al flexibel is ingericht. Differentiatie en zelfsturing zijn de sleutelwoorden. Een component daarvan is het Open Leercentrum, waar het Heerbeeck College nu vier jaar mee werkt. De wiskundeles is opgesplitst in een beperkt aantal klassikale collegelessen, waarin de docent uitleg geeft, en individuele werklessen die leerlingen zelf inplannen via een inschrijfsysteem. In het Open Leercentrum werken ze aan lange tafels individueel en in hun eigen tempo aan hun leerdoelen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven.

Muisstil

De elf leerlingen van groep 8 komen twee keer per week voor twee uur naar het Heerbeeck College. Docent Marnix Polder is vrijgemaakt om hen te begeleiden. De kinderen banen zich verspreid aan hun tafeltjes in het leercentrum een weg door de wiskundestof in hun boek. Muisstil, misschien nog altijd een beetje onder de indruk van de grote school waarop ze terecht zijn gekomen. In ieder geval gemotiveerd. „Zelfs als ze op hun basisschool een dag vrij hebben, komen ze toch hierheen om de wiskundeles te volgen", zegt Polder.

Wim Warink (11) van basisschool Immanuël uit Best start een uitlegvideo op zijn laptop op over de assen van een grafiek. „Die filmpjes leggen het duidelijk uit." Daarna kan hij weer verder.

Maura Gense (11) van De Klimboom vraagt het liever aan de meester. „Ik leer hier meer, ik was uitgekeken op rekenen op de basisschool. Hier kun je zelfstandig verder werken."