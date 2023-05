Inwoners Best beoordelen hun gemeente met een 8,1, iets meer mensen voelen zich onveilig

BEST - Meer dan 800 inwoners namen, als lid van het inwonerspanel, deel aan een onderzoek over veiligheid in Best. De meeste van hen wonen prettig, de gemiddelde waardering is een 8,1. Zij beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 7,5.