'Je wilt niet weten hoe iemand eruit ziet die is verdronken'

Moeder Dien Tuns is naar verluidt teruggevonden in de open haard van hun huis in Oude-Tonge (Zuid-Holland). Vader Frans Tuns moet zijn weggevoerd door de kracht van het binnenstromende water. Hij werd zeven kilometer verderop gevonden in een sloot bij Achthuizen, volgens de overlevering met zijn lichaam rechtopstaand in de modder. Broer Chiel verdronk, samen met zijn vrouw en vijf kinderen. Zus Hendrien en haar gezin idem. Hetzelfde lot trof Goverdina.

Toen Piet Tuns uit Best op zondagmorgen 1 februari 1953 wakker werd, hoorde hij op de radio dat delen van Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant tijdens een noordwesterstorm waren overstroomd en dat er mogelijk doden waren gevallen. Maar dat hij vijftien familieleden uit zijn geboortedorp Oude-Tonge had verloren bij de Watersnoodramp, wist hij nog niet.

Volledig scherm Piet Tuns (uiterst links) en Jans van Es-Tuns (uiterst rechts). De kinderen v.l.n.r. Didy Tuns, Hennie Tuns, Pieter Tuns, Frans Tuns (staand) en Giel Tuns (zittend op schoot). De foto is bij benadering in 1959 gemaakt. © FotoMeulenhof

Verschrikkelijk

"De informatiestroom kwam in die tijd pas langzaam op gang, heel anders dan in onze tijd", zegt Piets zoon Giel nu, 65 jaar na dato. Piet zelf is inmiddels overleden. "De omvang van de Ramp, zoals de watersnood in die contreien wordt genoemd, werd pas in de dagen erna duidelijk. Mijn vader is naar Oude-Tonge gereisd. Het bleek dat het dorp was hard getroffen: van de 3.000 inwoners zijn er 300 overleden! Mijn vader heeft zijn eigen familie moeten identificeren; moet de meest verschrikkelijke dingen hebben gezien. Je wilt niet weten hoe iemand eruit ziet die verdronken is."

Net bij de families Vervloet, Van Peperstraten, Jochems en Van de Made, stammen de meeste mensen uit Best met de achternaam Tuns van Goeree-Overflakkee. In de Tweede Wereldoorlog zetten de Duitsers het Zuid-Hollandse eiland - en delen van Tholen en Schouwen-Duiveland - onder water. De eilanders vluchtten naar de hoger gelegen delen van het land. "De grond was verzilt en dus waardeloos geworden. Mijn ouders kwamen in Grave terecht", vertelt Giel.

Volledig scherm Giel Tuns, met op de achtergrond schoenfabriek Bata, waar zijn vader na de inundatie van Goeree-Overflakkee aan het werk is gegaan: ,,Ik kende de verhalen, maar had er geen gevoel bij, het was niet mijn Ramp." © FotoMeulenhof

Best

Moeder Jans ging terug naar Oude-Tonge en woonde een informatiebijeenkomst bij over de mogelijkheid om bij de schoenfabriek Bata in Best aan de slag te gaan. Er was werk, ze konden er aan een modern huis komen en dus besloten Piet en zijn aanstaande echtgenote het erop te wagen. De familie Van Es kwam óók naar Best, maar de familie Tuns bleef in Oude-Tonge wonen.

Zo kon het gebeuren dat Piet Tuns tijdens de Watersnoodramp, zo'n acht jaar later, behalve zijn gezin bijna al zijn naaste familieleden verloor. Dat gezin bestond toen nog uit vader, moeder en een kind. Later kwamen daar nog vier kinderen bij. ,,Mijn oudste zus zat in de buik bij mijn moeder, ik ben pas in 1958 geboren."

Vader Piet sprak nooit over de Watersnoodramp, moeder Jans iets vaker. ,,Zij stond er verder vanaf", zegt Giel. Maar ook al woonden ze in Best en hadden ze de Ramp zelf niet meegemaakt, de gebeurtenissen uit 1953 speelden onbewust een rol in hun levens. ,,Als mijn oudere broer en zus uit wilden gaan, moesten ze op tijd thuiskomen. Al om 21.00 uur of daaromtrent. 'De nacht is voor het ongedierte' pleegde hij te zeggen. Dat leek streng, maar als je je realiseert wat hij in zijn leven heeft verloren, begrijp je het beter. Als jongste heb ik daar overigens minder last van gehad, de weg was voor mij al geplaveid."

Volledig scherm Oude Tonge is zwaar getroffen door de Watersnoodramp. © Archief Rotterdams Dagblad

Emoties

Het besef dat de nadagen van de Ramp zo'n traumatische ervaring moeten zijn geweest voor zijn vader, kwam bij Giel pas laat. ,,Ik kende de verhalen, maar had er geen gevoel bij, het was niet mijn Ramp." Tijdens de lezing die oud-aardrijkskundeleraar Peter Trommar deze maand gaf over de Watersnoodramp kwamen de emoties los, voor het eerst.

Trommar had uitgezocht hoe het kwam dat ruim 60 dodelijke slachtoffers van de Watersnood-ramp familie hadden in Best. Het was die bewuste informatie-bijeenkomst na de inundatie in Oude-Tonge, die ervoor gezorgd dat zo'n 15 à 20 jongemannen bij Bata kwamen te werken. ,,We hadden net de geluidsfragmenten op de radio gehoord en de eerste beelden uit die tijd gezien. Ik kreeg de microfoon onder mijn neus en werd gevraagd te vertellen over de ervaringen van mijn vader. Half huilend heb ik mijn verhaal gedaan."

Diepe indruk

Een jaar daarvoor was Giel samen met zijn broer Pieter naar Oude-Tonge gegaan. Daar, op het kerkhof, is de Ramp voor hem gaan leven. ,,Mijn broer is voetbaltrainer van een club in Aalst, bij Zaltbommel. Toen hij met zijn team moest spelen tegen Oude-Tonge, was voor hem, mijn zus Hennie en mij het moment om een bezoek te brengen aan de begraafplaats en familiewoningen. Dat heeft diepe indruk gemaakt. De mensen werden in volgorde van binnenkomst begraven. Kijk hier, een foto van de grafsteen van Machiel Tuns, de oom waar ik naar ben vernoemd. Hij is begraven bij de 12-jarige Jacoba Bruinse. Goverdina, de tante waar mijn oudste zus Didy naar is vernoemd, vonden we op een andere plek. Hebben die mensen indertijd een dienst gehad? Geen idee, daar hebben we nooit naar gevraagd."

Volledig scherm Giel Tuns. © FotoMeulenhof

Volledig scherm De familie Van Es, de ouders van Jans Tuns-Van Es op de voorgrond. Jans van Tuns-Van Es, de moeder van Giel, uiterst rechts. De familie Van Es is na de inundatie van Goeree-Overflakkee naar Best verhuisd, daarom heeft Jans tijdens de Ramp geen naaste familieleden verloren. © FotoMeulenhof