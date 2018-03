John Verheijen en Rik Dijkhoff informateurs in Best

De VVD, met zes zetels de grootste partij in Best na de verkiezingen, kreeg alom steun om het formatieproces zo transparant mogelijk te laten verlopen. ,,De individuele gesprekken zijn persoonlijk van karakter en dus vertrouwelijk", liet Verheijen weten. Maar de analyse die zij op basis van de overleggen achter gesloten deuren zullen maken, wordt openbaar uitgesproken.

Verheijen en Dijkhoff hebben de fracties gevraagd onder meer na te denken over welke werkbare colleges 'met een breed draagvlak' er met de verkiezingsuitslag mogelijk zijn en welke de voorkeur heeft. De uitkomsten ervan zullen in een openbare bijeenkomst worden gepresenteerd.

Unaniem is gekozen voor een raadsbreed gedragen beleidsakkoord, waarin alle partijen afspreken hoe ze het de komende vier jaar samen willen doen. De wethouders voeren dat akkoord vervolgens uit en komen met voorstellen naar de raad, waar zowel de zogeheten college-vormende partijen als de oppositie iets over mogen vinden. Coalitie-overleggen vooraf zijn daarmee verleden tijd.

De gemeenteraad in Best heeft er de vorige periode al ervaring mee opgedaan en die is goed bevallen. ,,Ik heb wel periodes meegemaakt dat de luiken dichtgingen als de oppositie iets wilde vertellen", vertelde Jo van den Boogaard, als langstzittend lid nestor van de raad. Hij heeft er de afgelopen verkiezingen een zetel bij gekregen en wordt, naast de VVD, gezien als winnaar. Maar op de vraag of zijn partij ook een wethouder moet leveren, is hij bescheiden. ,,We zijn de kleinste van de drie partijen met drie raadszetels. Maar we zouden het als de kroon op ons werk beschouwen als we in het college kunnen zitten."

Klaas-Jan van Hees van D66 sprak zijn teleurstelling over het verloop van de verkiezingen niet onder stoelen of banken. De fractie ging van vier naar twee zetels. ,,Landelijk was de trend: geen goud, maar zilver. Hier misten we zelfs het brons. Landelijk verloren we door onduidelijkheid over het referendum, lokaal door onduidelijkheid over het afvalsysteem."