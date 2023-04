Jubilaris Van Lokven kon zelf bijna niet geloven dat hij al 400 duels voor ODC speelde: ‘Maar Boeddha's notities geloof ik altijd’

Hockeyster ging na diagnose diabetes door een diep dal: ‘Ik vroeg me af, waarom ik?’

Ruim tien jaar geleden werd hockeyster Valerie Magis – met het EK in eigen land in het vooruitzicht – geselecteerd voor het Nederlands team. Een fantastisch gevoel? Niet voor Magis. Precies in die periode werd diabetes bij haar geconstateerd. ,,Alle alarmbellen gingen af.”