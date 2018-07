Kim van Elderen uit Best helpt met haar stichting kinderen in Kameroen

Geen vuurwerk maar lasershow op kermis Best door aanhouden­de droogte

3 juli BEST - De vuurwerkshow dinsdagavond op de kermis in Best gaat niet door. Waarnemend burgemeester Hans Ubachs heeft het evenement afgelast op advies van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Aanleiding is de aanhoudende hitte en de droogte. Hierdoor is er een verhoogd brandgevaar.