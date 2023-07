Kindcentrum ‘Op 't Erf’ Best

Ingrid Jackson (52) maakt na 36 jaar eindelijk haar droom waar met haar kinderboek over Opa Flits

VEGHEL - Ze is 16 als ze een schrijfwedstrijd in Noord-Holland wint. Een droom van een schrijfcarrière is geboren. Het duurde even voordat die droom werkelijkheid werd, maar nu heeft Ingrid Jackson (52) uit Veghel haar eerste kinderboek uitgebracht.