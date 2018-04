Koningsdag in Best betekent kinderen op bootcamp

Sanne Verhagen uit Best buiten de prijzen op EK judo

26 april De Nederlandse lichtgewichten hebben op de EK judo in Tel Aviv geen rol van betekenis kunnen spelen. Amber Gersjes (-48 kilogram) en Sanne Verhagen (-57) uit Best werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, Margriet Bergsma (-57) en Tornike Tsjkadoea (-60) strandden in de tweede ronde.