‘Kwetsbare Bestenaar’ moet negen maanden zitten na bedreigen ex-vriendin

DE SUPERFAN Ilse is superfan van Django Wagner: ‘Vorig jaar heb ik blijkbaar 6.800 keer naar een nummer van hem geluisterd’

SON EN BREUGEL - Je hoeft niet per se bij de recherche te hebben gewerkt om te ontdekken dat Ilse Maas uit Son en Breugel groot fan van Django Wagner is. Op zijn fanpagina op Facebook strooit ze onder de Django-posts ruimhartig met hartjes en duimpjes. En treedt hij in Brabant op? Grote kans dat je Maas op de eerste rij treft, zijn teksten woord voor woord meezingend.