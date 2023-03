Leegstand Best is gedaald in 2022

In Best was op 1 januari vorig jaar één op de 40 gebouwen niet in gebruik. Dat is een leegstand van 2,5 procent op de in totaal 14.050 verblijfsobjecten in de gemeente. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal gebouwen dat vorig jaar leeg stond in de gemeente is gedaald. In 2021 was het percentage namelijk nog 2,8 procent.

'Leegstand niet erg'

,,Leegstand is in principe niet erg”, vertelt Edwin Buitelaar, onderzoeker stedelijke ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. ,,Sterker nog, een bepaalde mate van leegstand is wenselijk om bedrijven en mensen de gelegenheid te bieden om binnen niet al te lange tijd een nieuw onderkomen te vinden.”

In ons land stonden op 1 januari 2022 ruim 219.000 panden leeg: 2,6 procent van het totaal. Dat is een daling ten opzichte van 2021: toen was het aantal lege gebouwen nog 230.000.

Domino-effect

Als er eenmaal leegstand ontstaat, kan dit voor een domino-effect zorgen binnen een gebied, aldus hoogleraar Planologie Erwin van der Krabben aan de Radboud Universiteit. ,,Je trekt als gemeente eerder huurders aan die niet in het beoogde straatbeeld passen. Zo kan het gebeuren dat een pand waarin eerst een dure kledingwinkel zat, nu wordt benut door een belwinkel. Dat noemen we verkleuring van de winkelstraat. Het geeft zo’n straat een andere uitstraling, wat ook weer zijn effect kan hebben op wie er in de buurt wil wonen en welke bedrijven zich er vestigen.”

Lees verder onder de kaart.

Met welke ingrepen kan een gemeente leegstand tegengaan? ,,Een gemeente kan er mogelijk voor kiezen om een leegstaand pand niet meteen te verhuren, maar eerst te investeren in de kwaliteit van het winkelgebied", licht Van der Krabben toe. ,,We weten dat de totale behoefte aan winkelruimte op de meeste plaatsen minder wordt. Dan kan een gemeente er bijvoorbeeld voor kiezen om het aantal winkelgebieden in te krimpen en in een paar van die straten winkelpanden om te bouwen tot appartementen. De focus ligt dan op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarmee zet je een belangrijke stap in het oplossen van het probleem."

Welk soort gebouw staat het meest leeg?

In Best vingen gebouwen die in de categorie kantoren vallen, met 20,0 procent relatief het vaakst stof. Ook landelijk stonden kantoorgebouwen vorig jaar het vaakst leeg. Eén op de tien kantoorgebouwen was niet in gebruik. Ook winkelpanden (8,9 procent) en industriegebouwen (7,9 procent) stonden naar verhouding het meest leeg. Verblijfsobjecten op het gebied van onderwijs (1,2 procent), sport (1,5 procent) en woningen (2,3 procent) kenden de laagste relatieve leegstand.

De provincies met relatief de meeste leegstand zijn Limburg, Noord-Holland (beide 3,1 procent) en Groningen (2,9 procent). In Flevoland (1,7 procent), Gelderland en Drenthe (beide 2 procent) staan relatief de minste gebouwen leeg.

Op welke data is dit artikel gebaseerd?

De dataredactie van deze site analyseerde voor dit artikel cijfers die door het CBS naar buiten zijn gebracht in de Landelijke Monitor Leegstand 2021 en Landelijke Monitor Leegstand 2022. Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken is onder meer het percentage gebouwen dat leegstaat per gemeente berekend.