Man van beschoten vrouw in Best: 'Ze heeft heel veel geluk gehad'

BEST - De man van de vrouw uit Best die maandagochtend onder vuur werd genomen , begrijpt niks van de schietpartij. „Wij hebben niets met criminaliteit te maken."

De man wijst in de buurt van zijn eigen spierbal: „Hier is ze geraakt. Ze heeft veel geluk gehad.” Zijn vrouw (39) is eerder die maandag onder vuur genomen aan de achterkant van hun huis in Best. Dat gebeurt nadat ze rond half negen de vuilcontainer aan de straat heeft gezet.

„Ze kon net op tijd naar binnen vluchten”, vertelt haar partner, die niet met de naam in de krant wil. Hij schudt nog maar eens zijn hoofd: „Iemand heeft gewoon uit het niets op haar staan schieten. Ik snap er niks van.”

Brutaliteit

Het moment en de plek van de schietpartij zegt iets over de brutaliteit van de schutter. Die lost zijn schoten terwijl de zon al volop schijnt én in een doodnormale straat in de wijk Wilhelminadorp. In de Mr C. Goselingstraat domineren de rijtjeshuizen, maar staat ook een seniorenflat. Vlakbij ligt verder een kinderopvang en een basisschool. De twee houden vanwege de schietpartij uit voorzorg tijdens de ochtendpauze alle kinderen binnen.

Volledig scherm Onderzoek naar een schietpartij op straat in Best. © Bert Jansen

Een van de bewoonster van de seniorenflat zit op haar balkon net aan de koffie als ze een motor ziet stoppen. Er zitten twee mannen op. Allebei een helm, allebei in het zwart. De achterste man springt van de motor en gaat een steegje in dat uitkomt op het binnenplein aan de achterzijde van de huizen aan de Mr. C. Goselingstraat. „Een minuut later sprong de man weer achterop en reden ze weg in dezelfde richting als waar ze vandaan kwamen.”

Halsoverkop

Schoten heeft de oude vrouw niet gehoord. Die waren er wel degelijk, hoeveel is niet bekend. De vrouw, het ogenschijnlijke doelwit, wordt rond half negen beschoten nadat ze de vuilniscontainer aan de straat heeft gezet. Binnen zit een van haar twee dochters, de andere is net naar school. Ook haar man is van huis, hij is al een paar uur aan het werk. „Ik ben vanuit Tilburg halsoverkop terug naar huis gereden toen ik het hoorde”, vertelt hij later die maandag. „Ik schrok me wezenloos.”