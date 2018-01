Metamorfose voor speelpark Dippiedoe in Best

Woonunits aan Veldweg in Best in maart bewoond

9 januari BEST - Eind 2017 stonden ze er dan ineens: de woonunits aan de Veldweg in Best. Ze zien er nu nog afgeleefd uit, maar woonstichting 'thuis laat weten dat ze nog geschikt worden gemaakt voor de verhuur. Die begint waarschijnlijk in maart.