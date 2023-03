Minder WW-uitkeringen in Best

Een pizza uit een automaat, smaakt dat een beetje? ‘Te zacht, te zout en te duur’

EINDHOVEN - Het is midden in de nacht en je hebt zin in een warme pizza? Een nieuwe automaat aan de Aalsterweg in Eindhoven biedt uitkomst. Bij de Resto’Clock pizzakiosk kun je kiezen uit vier smaken. Maar is het een beetje te eten?