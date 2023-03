Mohamad en Anouk ontmoetten elkaar tijdens een etentje en koken nu dagelijks voor honderden vluchtelingen

met video Kettingbot­sing met 9 voertuigen in file na ernstig ongeval met camper in Eindhoven, twee gewonden

EINDHOVEN - Op de John F. Kennedylaan in Eindhoven zijn woensdagmiddag negen voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Twee personen raakten hierbij gewond. Het ongeluk gebeurde in de file, nadat op dezelfde weg een camper tegen een boom reed. De camperbestuurder was zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.