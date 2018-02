Nergens een kier te bekennen in duurzaam kantoor in Best

BEST - Aannemer Fried van de Laar heeft samen met zijn zoons in Best een duurzaam kantoor gebouwd. Het pand is volledig zelfvoorzienend.

In het nieuwe onderkomen van Fried van de Laar in Best doet niemand 's avonds meer het licht uit. Knoppen om een lamp aan of uit te doen zijn er niet. Maar dat hoort, in een ultra-duurzaam gebouw dat qua energie volledig zelfvoorzienend is. Of eigenlijk, zelfs meer dan dat. De zonnepanelen op het dak leveren al zoveel stroom, dat het bedrijf er aan overhoudt.

Led-systeem

,,We hebben een led-systeem van Philips dat meet hoeveel lichtsterkte er binnenkomt, maar ook de aanwezigheid van mensen. Het reageert niet op bewegingen, maar lichaamswarmte. Is er niemand binnen, dan is er ook geen licht aan. Komt er 's middags zonlicht binnen door de ramen, past het systeem zich daar automatisch op aan", zegt Jan van de Laar, een van de twee zoons en opvolgers van Fried.

De oprichter van het bijna 25 jaar oude, Bestse familiebedrijf heeft zich de laatste maanden teruggetrokken vanwege ziekte. Het bedrijf betrok het nieuwe pand al in november, juist in de periode dat bekend werd dat hij zich moest onderwerpen aan chemotherapie. Daarom is de officiële opening verschoven naar mei; de verwachting is dat het dan beter zal gaan met Fried.

Net zoals lichtschakelaars tref je er ook geen ramen die open kunnen of een brievenbus. ,,Er mag geen energie verloren gaan. Behalve de voor- en achterdeur zijn er nergens lekken", vertelt Ben, de andere zoon. En nee, dat heeft geen kwalijke gevolgen voor de luchtkwaliteit binnen. ,,Dat is het grootste misverstand dat er bestaat over duurzame gebouwen", vult Jan aan. ,,Het moet honderd procent luchtdicht zijn, anders gaat energie verloren. Als in een nul-op-de-meterwoning de bewoners het slaapkamerraam op een kier zetten, schieten ze het doel eigenlijk al voorbij. De verse lucht komt van de luchtinstallatie."

Luchtkwaliteit

Het moet gezegd: de ruimte ruikt niet bedompt en op geen enkele manier krijg je het hier benauwd vanwege zuurstoftekort. Volgens de broers zorgt de luchtkwaliteit, de juiste hoeveelheid licht en constante temperatuur van 20 graden Celsius voor een ideaal werkklimaat. Ben: ,,We hebben allemaal het gevoel dat de dag productiever verloopt en we minder vermoeid 's avonds thuiskomen." Jan: ,,In het oude gebouw kregen we om een uur of twee 's middags last van concentratieverlies, daar merk je hier weinig van."

De ramen zijn van driedubbel glas met een dikte van 5 centimeter. De Van de Laars lieten dit glas speciaal uit Oostenrijk komen. Het heeft een opvallend kenmerk: vaak zit er condens op de buitenkant. ,,Toen we het de eerste keer zagen, belden we gelijk de leverancier. Maar het is juist de bedoeling. Het betekent dat de buitenste laag niet beïnvloed wordt door de warmte van binnen. Op zo'n luchtvochtige dag als deze gebeurt dat", zegt Jan.

Aansluiting op de gasleiding is er niet, het hele gebouw wordt elektrisch verwarmd en - in de zomer - gekoeld middels een luchtwarmtepomp. Het hele jaar door, op elk moment van de dag, is het er 20 graden Celsius. Jan: ,,We hebben twee grote buffervaten, waar de warmte van de afgevoerde lucht wordt opgeslagen en hergebruikt voor bijvoorbeeld verwarmd water."

Zoveel mogelijk is gebruikgemaakt van herbruikbare materialen. Op de vloer ligt tapijt dat gemaakt is van gerecyclede visnetten uit Azië. ,,De lokale bevolking verzamelt die tegen vergoeding op de stranden, een Nederlands bedrijf verkoopt ze", zegt Ben. De wanden van het interieur zijn gemaakt van mos of sloophout. De plafondplaten zijn gemaakt van afgedankte plafondplaten uit supermarkten.

Duurzamer

Het aannemersbedrijf is in het streven om duurzaam te worden verder gegaan dan de huidige normen. ,,We hebben het energielabel A met vier plussen en we zouden nog hoger scoren als dat kon. Maar A++++ is het maximaal haalbare op dit moment", zegt Jan. ,,Het is lastig om te zeggen dat we het duurzaamste kantoor van heel Nederland zijn, maar we hebben heel veel met elkaar gecombineerd, dat zie je eigenlijk nergens."

Het bedrijf ziet nu al dat de bouw van het duurzame kantoorpand vruchten afwerpt. Ze krijgen meer, maar ook andere opdrachten. Ben: ,,Voorheen deden we veel verbouwingen in de retailsector. We stonden bekend als sloopbedrijf, maar dat verandert langzaam. Jan: ,,We hebben laten zien dat we duurzaam kunnen bouwen. Het is in zeven maanden tijd en we hadden nog eens zeven maanden nodig voor de voorbereiding. Dat geeft vertrouwen."