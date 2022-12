Nieuwe partij Alliantie lonkt bij Statenverkiezing naar in CDA teleurgestelde kiezers

DEN BOSCH - Kiezers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de klassieke volkspartijen. Daar mikt de nieuwe politieke partij Alliantie op tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart. Met Henriëtte van Hedel (42) uit Boxtel als lijsttrekker in Noord-Brabant.

Van Hedel ontpopte zich een jaar of wat geleden tot rebel binnen het CDA. Ze uitte vaak kritiek op de regeringspartij. Die is te veel een politieke beweging voor alleen de elite geworden, mopperde ze. Net als parlementariër Pieter Omtzigt keerde ook zij de christendemocraten de rug toe.

,,Wie zijn geïnspireerd door Omtzigt, maar hij is niet aan ons verbonden. Hij trekt niet achter de schermen aan de touwtjes. Alliantie is echt een initiatief dat van onderop is ontstaan,” zegt Van Hedel. Zij was tot kort geleden bestuurslid van De Nieuwe Denktank, waarmee ze door heel Nederland over actuele thema’s debatteerde.

Kritiek op stikstofbeleid

Met De Nieuwe Denktank ging ze de boer op, om met mensen van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Vaak staan de ideeën haaks op de plannen van de regering. De Nieuwe Denktank is kritisch op het stikstofbeleid. ,,Dit wordt dan ook een speerpunt in het partijprogramma van Alliantie”, kondigt ze aan.

Ook andere speerpunten

Alliantie staart zich niet blind op de stikstofcrisis alleen. ,,Ook pensioenen en de omgevingswet zijn aandachtspunten”, laat Van Hedel weten. Op de partijwebsite schrijft ze: ‘Ik heb er genoeg van om te horen ‘het kan niet’. We hoeven Nederland niet zo te besturen, omdat het moet van ‘Europa’, van ‘de rechter’, of ‘de wetenschap’. Slecht beleid veranderen kan wél.’

Alliantie doet komende voorjaar in drie provincies mee aan de verkiezingen: behalve in Noord-Brabant ook in Drenthe en Overijssel. De nieuwe partij maakt later de kandidatenlijst voor de verkiezing van 15 maart bekend.