NK Veldloop voor ambtenaren in Best

Voor de organisatie van het toernooi op 3 april is bijna 20.000 euro is in de gemeentelijke begroting opgenomen. Afgelopen jaar vond dit NK plaats in Breda en deden meer dan 4500 ambtenaren uit het hele land mee. De route gaat vaak midden door de natuur of aantrekkelijke delen van de organiserende plaats. De deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 6, 9 of 12 kilometer. Hoe het parcours in Best eruit zal zien, is niet bekend.