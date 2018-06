Nog geen run op rode restafvalzakken door inwoners Best

Kermisdorp Best: een kinderbed­je bij de kassa

10:36 BEST - Verrassend ruim is de woonkamer van Anneke en Chris Eckelboom. Een zwarte leren bank, grote tv en salontafel passen er met gemak in en dan is er ook nog een keuken om uitgebreid in te kokkerellen of met zijn allen aan de eettafel te schuiven.