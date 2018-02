Nog veel vragen over verbouwing gemeentehuis Best

Lilian Dominicus l.dominicus@ed.nl

Best 's Zomers is het er flink heet, 's winters klagen velen over de kou. De koelinstallatie is inmiddels afgesloten vanwege de aanwezigheid van het milieubelastende R22 koudemiddel. Het energielabel is E, niet bepaald reclame voor een gemeente die in 2030 energie-neutraal wil zijn.

Het gemeentehuis van Best heeft een slecht leefklimaat, is verouderd en niet duurzaam. Tijd voor een verbouwing, vindt het college van burgemeester en wethouders. Het klimaat voor de ambtenaren moet worden verbeterd. ,,Dat is een kwestie van goed werkgeverschap", zegt wethouder Marc van Schuppen (Best Open, gemeentelijk vastgoed). En tegelijkertijd moet het gebouw energielabel A worden. Liever nog energie-neutraal, maar of dat lukt is nog onderwerp van onderzoek.

De kosten: 1,2 miljoen euro. Circa een half miljoen van dat bedrag is al opgenomen in de begroting, maar de raad zal nog moeten besluiten of het resterende bedrag van 7 ton daarvoor neer wil leggen.

Proef

Daar blijft het niet bij. B&W wil het gemeentehuis ook verbouwen voor een proef met een nieuw werkplekconcept op de eerste verdieping van de zuidvleugel. Een open, flexibele en individueel aanpasbare werkvloer zou ambtenaren efficiënter doen werken. De huidige 37 werkplekken zouden er 57 kunnen worden en de verwachting is dat de dienstverlening naar burgers toeneemt.

De proef kost circa 500.000 euro. Maar als Best het nieuwe concept in het hele gemeentehuis wil doorvoeren, kost dat naar schatting zo'n 5 à 7 miljoen euro.