‘Onderzoek nu alvast omturnen bezinepomp naar laadplein voor elektrische auto’s’, klinkt het in Best

D66 verwijst naar het gegeven dat er met ingang van 2035 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer mogen worden verkocht in Europa. Alle nieuwe exemplaren moeten dan elektrisch zijn. ,,Graag krijgen we inzicht in de situatie in Best en de mogelijkheden tot herontwikkeling of functieverandering. Zeker in de buurt van woonwijken zou beëindigen van tankstations logisch zijn”, aldus de partij.