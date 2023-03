Ongeluk met meerdere auto’s op A2 bij Best, snelweg dicht

VAN DE LEZER Oplossing voor haperende bouw Victoriato­ren in Eindhoven ligt voor het oprapen: ‘maak die toren gewoon nóg wat hoger’

De bouw van de Victoriatoren in het Eindhovense Emmasingelkwadrant is onzeker geworden. De beloofde 331 woningen dreigen niet van de grond te komen, terwijl de woningnood hoog is. EHVXL gooit een panklare oplossing in de strijd, waardoor de bouw wel van start kan gaan.