Ook Best Vooruit helemaal rookvrij

Afscheid van burgemees­ter Van Aert van Best: emotioneel met een zwart randje

9:34 BEST - Met een informele receptie heeft burgemeester Anton van Aert woensdag afscheid genomen van de inwoners van Best. ,,De wijze waarop het afscheid tot stand is gekomen heeft ook op z'n zachtst gezegd minder prettige momenten voor mij gekend", sprak hij ten overstaan van de circa 250 mensen die op de bijeenkomst in 't Boshuys waren afgekomen.