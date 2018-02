Ook Best wil statiegeld voor PET-flessen en blikjes

BEST - In navolging van Gemert-Bakel , Venlo, Tilburg en Den Bosch ondersteunt ook Best de Statiegeldalliantie. Dit is een lobbyorganisatie die de Tweede Kamer in maart over de streep wil trekken om statiegeld te gaan heffen op blikjes en petflesjes.

Unanimiteit was er niet. Daarvoor is afval een veel te gevoelig dossier geworden in Best, nu de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen. Toch stemde een meerderheid van de raad maandagavond vóór aansluiting bij de Statiegeldalliantie.

Deze lobby-organisatie pleit bij zowel de Nederlandse als Belgische regering voor een uitbreiding van het statiegeldsysteem met plastic flessen en blikjes. De verwachting is dat de introductie van statiegeld voor plastic flessen en blikjes leidt tot een forse afname van het zwerfafval.

,,Onderzoek door CE Delft wijst uit dat het wel om 70 à 90 procent minder zwerfafval gaat", betoogde ChristenUnie-fractievoorzitter Aaldert van der Vlies, die de motie om de Statiegeldalliantie te steunen had ingediend.



Afval

Maar laat afval in Best nu nét een van de onderwerpen zijn die onderdeel is geworden van de lokale verkiezingsstrijd. Veel bewoners ervaren dat het zwerfafval is toegenomen sinds de invoering van het nieuwe systeem van afval scheiden. Wie teveel restafval overhoudt, moet naar de milieustraat. Daar moet na twee stortingen van maximaal een halve kuub worden betaald.

,,Statiegeld op petflessen klinkt als een sympathiek idee, maar zwerfafval kan óók ontstaan door verkeer beleid in Best", beet CDA-er Paul Gondrie toe. ,,Petflessen zijn niet het grootste probleem", vond fractievoorzitter Rik Dijkhoff van de VVD, die in het partijprogramma heeft opgenomen voor afvalscheiding bij de fabriek te zijn. Beide fracties stemden tegen. Best Open, Lokaal Best, Gemeentebelangen Best, PvdA en D66 waren voor. Jongerenpartij JO was afwezig.

Steun

De campagne van de Statiegeldalliantie is in november begonnen. Sindsdien hebben meer dan 100 organisaties zich aangesloten, onder welke 17 gemeenten over heel Nederland. Ook de Consumentenbond, kinderopvangorganisaties en onderzoeksbureaus op het gebied van natuur, landschap en oceanen hebben hun steun betuigd.