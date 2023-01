Politie onderschept pakket met 15 kilo hennep in Best, waarde van ongeveer 67.500 euro

Zo haalt PSV ook Thorgan Hazard binnen, medische keuring aanstaande

PSV heeft ook de tweede geplande aanwinst Thorgan Hazard dinsdag binnen. Hij komt over van Borussia Dortmund en is inmiddels op weg naar Eindhoven, waar hij later op dinsdag een medische keuring ondergaat. In de middag is ook Patrick van Aanholt bij keuringspartner TopSupport van de Eindhovense club.

12:44