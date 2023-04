Primeur voor BestZoo: het eerste wombat-jong van Nederland is geboren

met video Lijnbus brandt volledig uit in woonwijk in Eindhoven, passagiers en chauffeur veilig uitgestapt

EINDHOVEN - In Eindhoven is dinsdagmorgen een stadsbus volledig uitgebrand. Dat melden de brandweer en politie. De schade is fors. Volgens een woordvoerder van busvervoerder Hermes ging het mis toen de bus net was aangekomen op het eindpunt van de rit. De passagiers en de chauffeur konden veilig uit het voertuig komen.