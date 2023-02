Prins van Boxtel zit nog altijd zonder Hofpaleis, maar zijn jeugd is onder de pannen

Blije bronzen sprinters van Eindhoven Atletiek op NK indoor: ‘Alleen jammer van die limiet’

De NK indooratletiek in Apeldoorn leverde op de 60 meter sprint met Riq de Wit en Demi van den Wildenberg twee stralende bronzen medaillewinnaars op. Enig minpuntje bij het tweetal van Eindhoven Atletiek was dat Helmondse Demi de EK-limiet met een honderdsten van een seconde aan haar neus voorbij zag gaan. ,,Maar daar had ik vooraf al niet op gerekend.”