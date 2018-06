Provincie: 'Best toont lef in keuze over bestuurlijke toekomst'

BEST - De provincie is vol lof over Best. Dat heeft besloten om zelfstandig te willen blijven, maar is tegelijkertijd bereid bevoegdheden op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en bereikbaarheid over te dragen aan een nog op te richten regiobestuur.