Provincie gaat teelt Brabantse soja stimuleren

BEST - Ad Raaijmakers uit Best is een van de eerste Brabantse akkerbouwers die met het verbouwen van soja experimenteert. De provincie gaat de teelt van de boon stimuleren, in navolging van Groningen, Friesland en Drenthe.

Heeft u de afgelopen maanden toevallig een pak sojamelk of een bakje tofu gekocht? Dan kan het zomaar zijn dat de zuivel- of vleesvervanger een onverwacht lokaal tintje had. Want hoewel onze sojabonen nu nog voornamelijk uit Noord- en Zuid-Amerika komen, neemt het aantal experimenten met 'Nedersoja' langzaam toe. In navolging van Friesland, Groningen en Drenthe maakt nu ook Brabant er werk van. Met een nieuw plan voor de akkerbouwsector wil de provincie onder meer de regionale sojateelt stimuleren. De Bestse akkerbouwers Ad en Jolanda Raaijmakers haalden vorig jaar al zijn eerste sojaoogst van het land. Via coöperatie Agrifirm komt die uiteindelijk in de producten van sojamarktleider Alpro terecht.

Volledig scherm Sojabonen worden niet alleen maar geteeld aan de andere kant van de oceaan. © FotoMeulenhof

Groeien

Het goede nieuws: het van oorsprong oosterse gewas wil in elk geval groeien. ,,Met de teelt ging het helemaal niet verkeerd. Al is het niet gemakkelijk. Voor half mei kunnen we het nog niet zaaien, vanwege het risico op vorst. Maar dan duurt het wel tot dik in september voor er geoogst kan worden." En dat is aan de late kant, zeker omdat het van groot belang is dat de pitten van de boon uiteindelijk hard en ingedroogd van het land komen. ,,De zon staat dan al weer lager, en de nachten worden vochtiger." Of anders gezegd: de Nederlandse zomer is voor goede bonen eigenlijk aan de korte kant. Raaijmakers kwam niettemin tot goed bruikbare soja, al liep zijn 'gewone' akker beter dan zijn biologische. ,,Ik zie nog wel dingen die we kunnen verbeteren. Volgend jaar kan ik bijvoorbeeld nog wel dichter op elkaar zaaien." Kostendekkend was zijn eerste sojajaar echter nog niet. ,,Ik vraag me ook af of dat uiteindelijk haalbaar is. De tonprijs is nu in elk geval niet hoog genoeg. Maar goed, dat geldt ook al een paar jaar voor graan, dus dat zegt niet alles."

Ketenprogramma

Aan die opbrengst valt volgens provinciebestuurder Anne-Marie Spierings (D66) weliswaar niet alles, maar zeker wel íets te doen. ,,We werken bijvoorbeeld bij quinoa al met een ketenprogramma, waarbij de boer de zekerheid heeft van een gegarandeerde opbrengst. Daar zouden we ons bij de sojateelt ook hard voor kunnen maken." Want als Brabantse soja een succes wordt, snijdt het mes aan meerdere kanten. De grootschalige sojateelt zorgt in Zuid-Amerika voor ontbossing en verarming van de bodem. Terwijl het gewas in Nederland juist een oplossing kan bieden voor overbemesting en de overheersende rol van maïs.

,,Soja is een vlinderbloemige plant: het haalt stikstof uit de lucht en legt dat vast in bolletjes aan de knol", legt Raaijmakers uit. Een soort natuurlijke bemesting voor een volgend gewas. ,,Daarom proberen we onze gewassen jaarlijks af te wisselen: het ene jaar een vlinderbloemige soort, het volgende jaar bijvoorbeeld graan of maïs. Teel je elk jaar hetzelfde, dan loopt de bodemkwaliteit en dus óók de opbrengst van de oogst terug."

Vleesvervanger