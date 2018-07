Puntzak gebak: ook in Best vieren ze de overwinning van België

Jos M. (30) raakt linkerarm kwijt na bloedige schietpar­tij in Best: 'En dat voor 70 euro...'

11:31 BEST - De schietpartij in een woning in Best van een maand geleden is het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over zeventig euro. Dat is althans de verklaring van de twee familieleden die verhaal kwamen halen bij de bewoner van het huis aan de Melde. ,,Het is daar op een gegeven moment helemaal uit de hand gelopen", zegt Mark Nillesen, advocaat van een van de verdachten.