Sam (11) voert actie voor ‘zijn’ bosje in Best, tot bij de burgemeester en in de politiek aan toe

Beruchte Belgische crimineel gaf opdracht voor aanslag Stadspavil­joen; jongen die kalasjnik­ov leegschoot moet twee jaar de cel in

EINDHOVEN – De beruchte Belgische crimineel Ashraf Sekkaki (39) gaf vanuit zijn Marokkaanse cel de opdracht voor de aanslag op het Stadspaviljoen in Eindhoven in oktober 2017. De Antwerpse loopjongen Quincy S. (24) moet twee jaar de cel in voor de beschieting. Dat oordeelde de rechtbank in Antwerpen woensdag.

17:02