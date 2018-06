Gewonde bij schietpartij op Melde in Best, incident in dezelfde wijk als waar begin mei een vrouw werd beschoten

BEST - Op de Melde in Best heeft maandagavond rond 19.15 uur een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is een gewonde gevallen, de man werd aangetroffen bij een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Melde ligt in de wijk Wilhelminadorp in Best waar begin mei een vrouw (39) onder vuur werd genomen.