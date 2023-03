Steekpartij die tot dood Ad Bierens zou leiden, kwam uit veel bier en moet drie jaar cel kosten

indebuurt.nl Zoveel betaal je in 2023 aan hondenbe­las­ting in Eindhoven

Voer, een riem, een mand of bench; iedere Eindhovense hondenbezitter weet dat een hond heel wat kosten met zich meebrengt. Vergeet ook de hondenbelasting niet! De hoogte van deze rekening verschilt per gemeente. Spoileralert: die van Eindhoven is relatief laag tegenover het gemiddelde.