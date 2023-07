Stevige buien met fors onweer in Best vandaag

Philips wint bij Hoge Raad: rechtszaak rond scheeroor­log met Lidl moet deels over

EINDHOVEN - De slepende scheeroorlog tussen Philips en Lidl krijgt een nieuw hoofdstuk. Want Philips heeft een zaak bij de Hoge Raad grotendeels gewonnen. De rechtszaak die draait om de vraag of Lidl te veel van Philips heeft afgekeken, moet voor een deel over, beslist de Hoge Raad.