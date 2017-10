Stodt slaat in Best brug tussen hightech regio’s

BEST - Een Twents opleidingsinstituut voor de techniek nestelt zich in Brainport. Toch is de komst van Stodt Toekomsttechniek naar Best minder vreemd dan het lijkt.

Kunnen ze in Hengelo iets wat ze in Eindhoven en omgeving niet kunnen? Op het gebied van opleidingen in de hightech notabene? Directeur Jeroen Rouwhof van Stodt glimlacht. Eigenlijk wel, is impliciet zijn antwoord. ,,Voor medewerkers van bijvoorbeeld VDL, NTS Group, KMWE en Vanderlande verzorgden we vanuit Hengelo opleidingen. Met deze vestiging willen we onze klanten in de regio Eindhoven bedienen”, zegt hij in het vorige maand betrokken pand in Best.

VDL, NTS en ook een bedrijf als Demcon zijn zowel in de hightech regio rond Hengelo als in de regio Eindhoven actief. De verbindingen tussen de twee gebieden worden steeds sterker.

Tweede opleidingscentrum

Niettemin heeft Stodt wel een paar jaar nagedacht over de vestiging van een tweede opleidingscentrum in de regio Eindhoven. In 1984 al begon de Stichting Techniek Ondersteuning Dienstverlening Twente toen nog in Almelo als technocentrum voor de ondersteuning van de industrie. Tot voor kort had het in Best een dependance waar het een aantal cursuslokalen huurde. ,,Maar een zelfstandige vestiging openen, is niet een stap die je zomaar zet. Onze specialismen zijn veel gevraagd in deze regio. Als je op het gebied van CNC verspanen een toonaangevend opleidingsinstituut wil zijn en blijven, moet je ook in de toonaangevende regio zitten.”

Stodt stelt zich te onderscheiden met versnelde opleidingen en met cursussen voor zij-instromers. De vraag vanuit het bedrijfsleven staat daarbij centraal, benadrukt Rouwhof. ,,In de metaaltechniek is nu sprake van krapteberoepen. Bedrijven willen snel mensen hebben die op hoog niveau productie kunnen maken.”

Praktijk

De theorie bij Stodt gaat gepaard met veel praktijkwerk, zegt Rouwhof in een ruimte met een theorielokaal, drie hypermoderne CNC freesmachines en een CNC draaibank. ,,Door in korte tijd heel intensief te werken, kunnen we die versnelling in de opleiding bereiken.” Stodt heeft een variant van de zogenoemde BBL3-opleiding die de duur reduceert van drie naar één jaar.

Stodt wil gaan samenwerken met andere opleidingsinstituten in de regio. ,,We willen een brug slaan tussen beide hightech regio’s. Ons doel is niet om anderen uit de markt te drukken. We willen gezamenlijk een zo goed mogelijk pakket aan opleidingen bieden.”

Stodt heeft in Hengelo jaarlijks zo’n 2000 deelnemers aan 250 trainingen, in programma’s die variëren van twee jaar tot tien dagen. Het heeft vijf eigen docenten en maakt daarnaast gebruik van 150 trainers, vaak zzp-ers die worden ingehuurd of specialisten uit de praktijk.

Voor Best zal een selectie uit het aanbod aan opleidingen worden gemaakt. Rouwhof verwacht interesse voor bijvoorbeeld de MBO-plus modules, voor de MBO'ers die nog wat extra vakkennis of vaardigheden willen leren beheersen. ,,Op termijn verwachten we in Best ook scholing aan te bieden op het gebied van bijvoorbeeld productieautomatisering, robots en mechatronica.”