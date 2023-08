Geen schnitzel of sanitaire stop meer bij Keldonk: truckers­res­tau­rant De Sluis gaat dicht

KELDONK - Na een eeuw gaan de deuren van wegrestaurant De Sluis bij Keldonk aan de N279 dicht. Voor veel truckers is het in deze contreien the place to be voor een natje en een droogje. ,,Jan en alleman landt hier aan. Met verhalen, maar ook vaak alleen voor het toilet.”